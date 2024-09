Dr. Gustavo lidera corrida pela Prefeitura de Araucária

Faltando pouco menos de quatro semanas para as eleições municipais, o candidato a prefeito Gustavo Botogoski (PL) lidera a corrida pelo comando da Prefeitura de Araucária. É isso o que mostra uma pesquisa de intenções de voto contratada pelo O Popular junto a Linear Pesquisas. O levantamento foi devidamente registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n.º PR-04577/2024.

O levantamento foi realizado entre os dias 5 e 10 de setembro e, na estimulada, traz Gustavo com 21,48% das intenções de voto. A segunda colocação é de Albanor José Ferreira Gomes (Podemos). Ele tem 14,69% dos votos. A terceira colocação é de Claudio Bednarczuk (PSD), com 13,59%.

O quarto mais bem posicionado no levantamento feito pelo O Popular é Rafael Dantas (PRD), com 7,59% dos votos. Na sequência está Marjorie Ferreira (MDB) com 6,09%. Fábio Alceu (PSB) aparece com 4,80%. Irineu Cantador (DC) tem 3,30%. Samuel Almeida (PT) tem 2%, seguido de Julianos Borghetti (PP) com 1,7% e Genildo Carvalho (Cidadania) com 1,1%.

A pesquisa ainda mostrou que os eleitores que dizem que vão votar em branco ou anular o voto somam 9,89%. Já os indecisos ou que não sabem até o momento em quem vão votar alcançam o percentual de 13,77%.

Como estabelece a legislação eleitoral, O Popular registrou a pesquisa junto TSE em 5 de setembro. Na oportunidade, tanto o questionário como o universo da amostragem ficaram acessíveis a todos os candidatos, que poderiam – caso encontrassem alguma incongruência nos dados – impugnar o levantamento. No entanto, findado o prazo para que isso acontecesse, ninguém o fez.

A pesquisa encomendada pelo O Popular ouviu 1.000 eleitores, das áreas rural e urbana da cidade e levou em conta o perfil do eleitorado do Município que consta na base de dados do Superior Tribunal Eleitoral (TSE). É esse cuidado na coleta e na estratificação do eleitorado que dá o caráter estatístico ao levantamento.

A margem de erro da pesquisa feita pela Linear a pedido de O Popular é de 3,08%, com um intervalo de confiança de 95%. Também conforme estabelece a legislação eleitoral, todos os dados da pesquisa foram analisados pela profissional Liniane Gazola, estatística responsável pelo levantamento, a qual é devidamente habilitada junto ao Conselho Regional de Estatística (CONRE).

