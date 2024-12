Dr. Gustavo prioriza perfil técnico em montagem de secretariado

Com quase a totalidade do novo secretariado municipal definida já é possível tirar algumas conclusões acerca do time que o prefeito diplomado Gustavo Botogoski (PL) escolheu para entrar em campo no jogo que se inicia em 1º de janeiro de 2025.

Das 22 pastas com status de secretarias, 20 já têm seus titulares convocados. Faltam apenas duas peças para fechar esse primeiro escalão: os comandantes da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE) e da Controladoria Geral do Município (CGM). Esta última pasta precisa necessariamente ser ocupada por um servidor de carreira da Prefeitura e a tendência é que o nome só seja anunciado após a posse de Gustavo.

Dos vinte nomes já anunciados, 16 podem ser considerados técnicos, com formação na área em que atuarão. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SMAG) será comandada pelo engenheiro florestal e doutor pela UFPR João Paulo Druszcz; a Secretaria de Assistência Social (SMAS) pela pedagoga e psicopedagoga Amanda Nassar; a Secretaria de Comunicação Social (SMCS) será chefiada pela publicitária Giovanna Dalla Corte; a Secretaria de Cultura e Turismo (SMCT) terá como líder o administrador e figura conhecida do segmento cultural araucariense Gláucio Karas.

Por sua vez à frente da Secretaria de Educação (SMED) estará a pedagoga e vice-prefeita Tatiana Assuiti; a Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL) terá como secretário o educador físico Everson Ribeiro; a Secretaria de Finanças (SMFI) será comandada pelo contador Vinicius Henrique Lucyszyn; a Secretaria de Gestão de Pessoas (SMGP) terá como secretária a administradora Thaisa Botogoski. Já a Secretaria de Inovação e Tecnologia (SMIT) terá como secretário o engenheiro Tiago Francisco da Silva; a Secretaria de Meio Ambiente (SMMA) será liderada pelo engenheiro Tiago Rodrigo Mello; à frente da Secretaria de Obras Públicas (SMOP) estará o advogado Bruno Martins dos Santos; já o economista Alberto Mario Silva Junior comandará a Secretaria de Planejamento (SMPL). A Procuradoria Geral do Município (PGM) terá como titular o advogado Gelson Luiz Mezommo. A Secretaria de Segurança Pública (SMSP) será liderada pelo especialista em segurança pública e guarda municipal Laercio de Aguiar Joaquim; a enfermeira Renata Knopik Botogoski estará no comando da Secretaria de Saúde (SMSA) e fechando o time de técnicos está o engenheiro Walter Emílio Voss, que comandará a Secretaria de Urbanismo (SMUR).

As pastas comandadas por quadros políticos serão quatro. Claudio Britto será o responsável pela Secretaria de Administração (SMAD). Edison Roberto da Silva, o Coruja, comandará a Secretaria de Governo (SMGO). Jaime Brum presidirá a Companhia Municipal de Habitação (Cohab) e Clodoaldo Sizenando ficará à frente da Secretaria Especial de Políticas Públicas (SMPP), que será recriada por meio de decreto municipal. Embora integrem a ala não técnica, todos os quatro têm uma grande experiência no dia a dia da política araucariense e ocupam postos importantes na estrutura partidária do grupo que levou Gustavo ao comando da Prefeitura. Pastor Britto preside o Avante. Coruja o Solidariedade e Clodoaldo o PL. Jaime, por sua vez, já ocupou diversos cargos públicos tanto em Araucária, quanto Curitiba e no Governo do Estado.

Outra leitura que pode ser feita do time montado por Gustavo é a drástica redução da chamada cota familiar. O atual prefeito Hissam Hussein Dehaini (UNIÃO) chegou a ter em sua gestão aproximadamente 30 familiares ocupando cargos em comissão na Prefeitura. Eram filhos, noras, genros, esposas, ex-esposas, cunhados, tias de esposas, mães de filhos, maridos de ex-esposas, namoradas e assim por diante.

Já Gustavo convidou duas pessoas de sua família para auxiliá-lo na administração e ambas com formação técnica na área em que atuarão. Uma é a esposa Renata, que será secretária de Saúde e a outra é a irmã Thaisa, que estará à frente da Secretaria de Gestão de Pessoas.

O tabuleiro do secretariado municipal mostra ainda que as mulheres estarão à frente de cinco secretarias. São elas: SMED, SMSA, SMCS, SMGP e SMAS, as quais reúnem praticamente metade do orçamento do Município sob administração da Prefeitura.

