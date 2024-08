Dra. Cássia Moura Andrade: Extrusão discal

Vamos falar hoje da terceira e mais grave fase da Hérnia de Disco, a Extrusão Discal. Vamos pensar novamente na coluna como uma pilha de bolachas recheadas.

A parte da bolacha, representa as vértebras, e o recheio, o disco intervertebral. Pense nas bolachas pressionando por cima e por baixo, forçando o recheio a explodir para fora. É exatamente assim que acontece a extrusão discal.

Ocorre o rompimento do anel fibroso (as bordas em camadas que protegem o interior do disco) e a expulsão/extravasamento do núcleo pulposo (a parte gelatinosa que fica no interior do disco) do disco intervertebral (amortecedor da coluna) para o canal medular, podendo comprimir as raízes nervosas.

Essa é uma das fases mais graves da hérnia de disco (e também muito comum), ela é um sinal de alerta, pois costuma gerar sintomas terríveis, podendo ser incapacitante e precisa de tratamento urgentemente, para evitar que se agrave e evolua para uma hérnia de disco sequestrada e aí sim, a cirurgia poderá será necessária e indispensável!

Edição n.º 1429.