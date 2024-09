Dra. Cássia Moura Andrade: Minha coluna trava sempre

Você nunca vai “travar do nada”, sempre será um processo que envolve vários fatores, principalmente a má postura ao longo da vida – e geralmente, o problema é uma hérnia de disco.

As dores terríveis causadas por essa lesão na coluna, fazem as pessoas buscarem uma ajuda que parece fácil e rápida, como remédios ou mesmo cirurgia, mas na realidade, essas não são as melhores opções, visto que não tratam a causa do problema.

O remédio pode aliviar a dor, mas não vai resolver o seu problema de hérnia de disco. Pelo contrário, se você tomar remédio com frequência pode mascarar o quadro resultando em complicações.

Só o tratamento específico e especializado pode resolver o seu problema.

Na clínica Doutor Hérnia, através de um Método de Tratamento Exclusivo, com testes manuais e análise do histórico do paciente, descobrimos a CAUSA do travamento da coluna, e realizamos técnicas que fazem tudo voltar ao lugar de origem, descomprimindo o nervo, ensinando a maneira correta de se movimentar, fortalecendo a coluna e eliminando as dores!

