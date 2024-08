Dra. Cássia Moura Andrade: O que é abaulamento discal

É a fase inicial de uma hérnia de disco. Temos aqui uma coluna vertebral representada por biscoitos recheados. A parte da bolacha, representa as vértebras, e o recheio, o disco intervertebral.

Podemos perceber que o recheio destacado na imagem está achatado e extravasando para os lados, como se os biscoitos estivessem pressionando por cima e por baixo. É exatamente assim que acontece o abaulamento discal.

O abaulamento é o deslocamento da cartilagem do disco intervertebral (amortecedor da coluna) para as laterais, ou seja, como se a cartilagem do disco estivesse espalhada em grande parte da sua circunferência. Isso acontece devido à sobrecarga na coluna e à degeneração dessa cartilagem, que vai perdendo hidratação e se tornando menos maleável.

Apesar de ser a fase menos grave da hérnia de disco, ela já é um sinal de alerta e precisa de tratamento, para evitar que se agrave!

O bom, é que nós podemos ajudar em todas as fases da hérnia de disco. Diagnosticamos, tratamos e fortalecemos a sua coluna com um método exclusivo e comprovado cientificamente! 95,7% dos nossos pacientes se recuperam totalmente e se livram das dores nas costas em apenas 3 meses. Entre em contato conosco, esclareça suas dúvidas.

