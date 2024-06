Dra. Cássia Moura Andrade: O que você precisa saber sobre o Nervo Ciático

O nervo Ciático é o maior nervo do corpo humano. Ele é responsável pelo controle dos movimentos desde o quadril, passando pelo joelho até os dedos do pé.

Ele se inicia mais ou menos no meio da coluna, na altura da coluna lombar e vai descendo pelas pernas, até chegar aos dedos do pé.

A dor pode estar localizada apenas na altura dos glúteos, pode irradiar até o joelho ou chegar nos dedos dos pés.

O nervo ciático se divide em 2 ramos, um em cada perna, por isso você pode ter crise em apenas um dos lados, mas a crise pode ocorrer também nas 2 pernas.

A dor no nervo ciático pode ser chamada de Ciatalgia.

As causas mais comuns para a pessoa ter dor no nervo ciático são: Hérnia de Disco, protusão e abaulamento discal, esporão ósseo, compressão muscular, alterações nas articulações, síndrome do piriforme e tumores.

Também é comum as pessoas com compressão no nervo ciático, se queixarem de queimação, alteração de sensibilidade, formigamento, dificuldades para andar, sentar e se manter ereto.

As grávidas também podem ser acometidas com crises de dor no nervo ciático.

Dores no nervo ciático devem ser investigadas por profissionais especializados em coluna.

Tomar anti-inflamatório ou analgésico por conta própria não é recomendado.

Muitas vezes a crise de dor no nervo ciático pode ser um problema grave de coluna que precisa de tratamento específico.

Se você sente dor com frequência, procure um especialista em coluna.