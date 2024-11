Dra. Cássia Moura Andrade: Remédio resolve o problema na coluna?

Sua dor na coluna NÃO vai passar APENAS COM REMÉDIO!

A medicação ajuda somente a reduzir a inflamação causada pela compressão do nervo, o que diminui as dores por um curto período, mas logo retornam, pois o que estava gerando a inflamação continua ali.

Para realmente resolver o problema de vez, é necessário tratar a causa dessa inflamação e dessa compressão, que na maioria das vezes está no disco intervertebral.

As causas para o extravasamento desse líquido e a formação de uma hérnia de disco são variadas, começando pela genética e envelhecimento do corpo até a má postura e falta de atividade física. O bom, é que a Clínica Doutor Hérnia pode ajudar nisso!

Se você sente dores na coluna ou outros sintomas relacionados, como dor irradiada para os membros superiores ou inferiores, formigamentos e até franqueza, não perca tempo, procure a Clínica Doutor Hérnia Araucária. Somos especialistas em tratamentos para coluna. Você não merece viver com dor!

Dra. Cássia Moura Andrade.

Crefito8 -10031F

Doutor Hérnia Araucária

Avenida Archelau de Almeida Torres, 1024 Iguaçu

F: 41 3537-7155 | F: 41 98850-5958

Edição n.º 1440.