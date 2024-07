Dra. Cássia Moura Andrade: Sinais e Sintomas da Hérnia Cervical

Você sabia que é possível também sofrermos com Hérnia de Disco no pescoço? A Hérnia de Disco quando localizada no pescoço recebe o nome de Hérnia de Disco Cervical.

O mecanismo para que ocorra a formação da Hérnia de Disco é o mesmo que o da Hérnia de disco lombar. O disco que fica entre as vértebras (ossos da coluna) sai do lugar e pressiona os nervos da coluna cervical, provocando a hérnia.

Os sinais e sintomas da Hérnia de Disco cervical são os mesmos que os da Hérnia de Disco Lombar, o que muda é a localização. São sinais e sintomas da Hérnia de Disco Cervical:

1 – Dor no pescoço ou no meio das costas 2 – Dor nos ombros 3 – Dor que corre para os braços 4 – Dor na mão e nos dedos 5 – Diminuição ou perda de força nas mãos 6 – Torcicolo frequente

Se você apresenta um ou mais sinais e sintomas listados acima, procure um especialista em coluna. Hérnia de disco é um problema sério e deve ser tratado com especialistas em coluna.

A Clínica Doutor Hérnia oferece tratamentos especializados para Hérnia de Disco, sem cirurgia ou medicação.

Edição n.º 1422