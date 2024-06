Dra. Cássia Moura Andrade: Você sabia que episódios frequentes de torcicolo podem ser sinal de uma doença mais grave?

No torcicolo ocorre uma contração forte, que chamamos de contratura, e provoca dor e rigidez nos músculos do pescoço.

Os sintomas do torcicolo são: dor intensa na lateral do pescoço; cabeça fica virada para um lado, enquanto o queixo está voltado para outro; dificuldade em movimentar a cabeça; rigidez e inchaço nos músculos do pescoço; dor de cabeça e dor nas costas.

Nesta época do ano, por causa do inverno, é muito comum as pessoas apresentarem episódios de Torcicolo. O tratamento para torcicolo geralmente é o uso de analgésico, colar cervical e massagem para relaxar a musculatura do pescoço.

Agora se você tem várias crises de torcicolos, mesmo em dias quentes, é preciso avaliação de um profissional especializado em coluna.

Torcicolos acompanhados de dor no braços, formigamentos, dor de cabeça, perda de força podem ser sinais de Hérnia de Disco Cervical.

Hérnia de Disco Cervical é uma doença grave e necessita de tratamento especializado.

Se você sofre com Torcicolos frequentes, procure um especialista em coluna. Você pode estar com Hérnia de Disco.