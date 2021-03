Dra Elisa, psicóloga da Prefeitura, morre após AVC

Compartilhe esta notícia:

A psicóloga da Prefeitura, Elisa Maria da Silva, mais conhecida como Dra. Elisa, faleceu na noite desta segunda-feira, 22 de março, no Hospital Municipal de Araucária (HMA).

Elisa tinha 70 anos e atualmente estava lotada na Secretaria Municipal de Saúde (SMSA). Ao longo de sua trajetória no serviço público municipal trabalhou em diversas unidades de saúde. Muito envolvida em questões políticas, Elisa também foi candidata a vereadora nos anos de 2004, 2008, 2012 e 2020. Todas sem sucesso.

De acordo com informações preliminares, Elisa não estava se sentindo bem nos últimos dias, com uma dor na vesícula. Nesta madrugada teve uma piora, muito possivelmente decorrente de um acidente vascular cerebral (AVC), o qual evoluiu para óbito no final da tarde de hoje.

Detalhes acerca de seu velório e sepultamento ainda não foram divulgados