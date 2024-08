Escritório Pamela Camargo Advocacia têm atuação especializada em Direito Criminal

O escritório Pamela Camargo é um espaço dedicado à advocacia especializada, com foco principal na área criminal. A Dra. Pamela, que possui especialização em Direito Penal e Processo Penal pela UniCuritiba desde 2013, tem ampla experiência em direito criminal, com atuação destacada no Tribunal do Júri.

Recentemente, ela concluiu um mestrado em Ciências Criminológicas Forenses, na UDE – Universidade de Montevidéu no Uruguai, defendendo sua tese sobre crimes de colarinho branco, o que a qualifica ainda mais para atuar nesse nicho específico, também conhecido como direito penal econômico.

O escritório oferece uma abordagem especializada e diversificada, abrangendo diferentes ramos do direito penal, com destaque para a defesa em casos de crimes econômicos. Entre os serviços prestados, estão a investigação defensiva, atendimentos em casos de flagrante, atuação em inquéritos policiais, pedidos de liberdade provisória e representações eficazes em tribunais.

Além do direito penal, o escritório também é especializado em direito de família pela Fundação Escola Superior do Ministério Público, atendendo ações como divórcio, reconhecimento e dissolução de união estável e divisão de bens. O atendimento é caracterizado por uma abordagem humanizada, com uma estrutura que permite atender clientes em diversos estados e até em outros países. A flexibilidade do escritório é evidenciada por sua capacidade de realizar atendimentos 100% online, além de contar com uma estrutura presencial acolhedora para recepcionar os clientes.

Um dos diferenciais do escritório é a especialização em comunicação, o que é crucial para a condução de audiências e a negociação de acordos extrajudiciais. Essa habilidade contribui para um manejo eficiente dos processos judiciais e para a resolução consensual de conflitos, sempre com o objetivo de oferecer a melhor solução possível para os clientes.

O Escritório Pamela Camargo Advocacia trabalha com soluções e obtenção de resultados satisfatórios para seus clientes.

Serviço

A sede do escritório Pamela Camargo Advocacia fica na rua Coronel Joaquim Palhano, 209, sala 1, Centro. Os fones para contato são (41) 99813-7644, (41) 99679-3700 e (41) 3619-0061. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h e aos sábados com horários previamente agendados, das 9h às 13h.

Edição n.º 1426. Nina Santos.