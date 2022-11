DrugFroes lança novo trabalho e cria figurinhas divertidas para convidar os fãs a curti-lo

Misturando trap, rap, pop e rock, o cantor DrugFroes, de 19 anos, quer chegar ao topo da música. Morador do bairro Porto das Laranjeiras, ele iniciou sua carreira em 2019 e já vem conquistando muitos fãs. Álvaro, seu nome de batismo, acaba de lançar uma música nova “Oqueq6acha”, que já está disponível no seu canal no YouTube.

Juntamente com esse lançamento, o jovem trouxe outra novidade para a galera que curte o seu som. Ele confeccionou figurinhas com a capa do seu novo trabalho e um QRCode, que quando a pessoa aproxima o celular, direciona para a música. “Eu saí distribuindo as figurinhas pela cidade, com a ajuda de alguns amigos, porque a intenção é fazer com que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Minha música também está disponível no Spotify”, diz.

DrugFroes começou na carreira musical influenciado pelo amigo LorShaw (Diego). Ambos seguem um estilo mais versátil e, juntos, os dois amigos já lançaram algumas músicas. “Não tenho um estilo fixo, me aventuro pelo trap, rap, pop, rock, love song. Até piseiro eu e o LorShaw já fizemos”, brinca.

Para conhecer mais sobre o trabalho do cantor, acesse seu canal no Youtube ou siga-o no Instagram “drugfroes”.