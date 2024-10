Duas cachorrinhas resgatadas estão disponíveis para adoção responsável

Duas cachorrinhas foram resgatadas recentemente após serem encontradas abandonadas na área rural de Araucária, na localidade de Camunda. As duas foram acolhidas por voluntários e estão atualmente em um lar temporário, onde passaram por todos os cuidados necessários.

Elas já foram castradas, vacinadas e medicadas com vermífugo, estando prontas para encontrar uma nova família que possa lhes oferecer um lar definitivo.

As cadelas, que receberam os nomes de Maiara e Maraisa, são de pequeno porte, pesando cerca de 10,5kg cada uma. Elas são adultas, e têm um temperamento dócil e tranquilo. Além disso, são sociáveis e convivem bem com outros animais. Uma característica importante é que as duas são inseparáveis, por isso, estão sendo disponibilizadas para adoção conjunta.

Interessados em oferecer um lar para Maiara e Maraisa podem entrar em contato com Karina pelo telefone (41) 99566-4628.