Duas carretas batem de frente na Rodovia do Xisto, um dos motoristas morreu no local e outro ficou gravemente ferido

Um motorista morto e outro gravemente ferido, correndo risco de morte, foi o saldo do gravíssimo acidente ocorrido no final da tarde desta segunda-feira (30/01), na Rodovia do Xisto, próximo à entrada para a área rural de Rio Abaixinho. Duas carretas carregadas, uma com calcáreo e outra com fertilizantes, colidiram de frente. O motorista de um veículo Pálio, que vinha atrás de uma delas, tentou desviar, saiu da pista e também acabou se envolvendo no acidente, porém não se feriu.

A carreta onde estava o motorista que entrou em óbito ficou totalmente destruída, com destroços espalhados pela pista. A outra carreta caiu no barranco e o motorista ficou preso nas ferragens. Ele foi retirado pelos socorristas do Samuber (primeiros a chegarem na ocorrência) e do Siate, com o apoio da Guarda Municipal, recebeu os primeiros socorros ainda no local e em seguida foi transportado a um hospital pelo helicóptero do BPMOA, devido à gravidade dos ferimentos.

Além dos destroços de uma das carretas, na pista havia muito calcáreo e fertilizantes espalhados e a Polícia Rodoviária teve que fazer a interdição nos dois sentidos. As causas do acidente ainda são desconhecidas.