Duas chapas disputam o comando da ASPMA para a gestão 2023/2026

Acontece ao longo desta quinta-feira, 15 de dezembro, a eleição para escolha da nova diretoria da Associação dos Servidores do Município de Araucária (ASPMA). Duas chapas estão na disputa para comandar a entidade entre os anos de 2023 e 2026.







A chapa 1 é liderada pelo atual presidente da ASPMA, Paulo Vicente Siqueira. Dela também participam Evaldei Lopes de Oliveira (vice-presidente), Ivonete de Arruda (diretora administrativa), Henrique Theobald (diretor administrativo suplente), Mariana Lagner (diretora financeira), Evanir de Almeida (diretor financeiro suplente), Sidney Azarias Inácio (diretor de cultura e esporte), Francisco Arruda (diretor de cultura e esporte suplente), Ises Cristina Kleinubing (diretora social e relações públicas) e Duzolina Belisário (diretora social e relações públicas suplente). O Conselho Fiscal da chapa é composto por Andreli Aparecida da Silva, Jose Ivanildo Ferreira, Adriana Cristina Alves Pereira e Lindamir Fernandes Ferreira.

Já a chapa 2 tem como candidato a presidente Miguel Nunes. A chapa ainda tem entre seus integrantes Izabela Maria Calizario (vice-presidente), Jorge Galarce (diretor administrativo), Rafael Torquato da Rocha (diretor administrativo suplente), Simone Aparecida Marques (diretora financeira), Leandro de Oliveira dos Santos (diretor financeiro suplente), Adilson Ferreira dos Santos (diretor de esporte e cultura), Juarez Afonso Silveira (diretor de esporte e cultura suplente), Waldemar do Amaral Junior (diretor social e relações públicas) e Adauto José da Silva (diretor social e relações públicas suplente). Já o Conselho Fiscal do grupo tem Claudia Terezinha Hass, Adriana do Rocio Kusmann, Maria de Fatima Rodrigues e Marcia Antonia Kusmam.

Urnas

Ainda conforme a comissão eleitoral, para garantir que o maior número de associados à ASPMA possa votar, haverá quatro urnas. Duas fixas e duas itinerantes. As urnas fixas serão montadas na sede da Prefeitura e na sede da Guarda Municipal. Já as urnas itinerantes percorrerão as diversas secretarias e departamentos da Prefeitura, tanto na área urbana como rural durante todo o dia.