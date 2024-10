Duas chapas disputam o comando da direção do Sismmar

Os professores da rede municipal de ensino que são sindicalizados ao Sismmar vão às urnas nesta quinta-feira, 24 de outubro, para escolher a nova diretoria da entidade. A votação só será encerrada na sexta-feira (25).

Dois grupos estão na disputa. A chapa 1 é a “Pela Carreira e Previdência, Somos a Voz da Base”. Já a chapa 2 é a “Sismmar pra lutar! Saudações a quem tem coragem!”. Pelo regulamento do processo eleitoral, a votação tem início às 8h de hoje e se encerra às 17h de amanhã, sexta-feira (25).

Neste ano todo o processo de votação será online, com os professores devendo votar por um hotsite específico. Os profissionais que eventualmente tenham dificuldade com o aplicativo ou preferirem irem a um local físico para exercer o voto podem se dirigir até a sede do Sismmar, onde a comissão eleitoral montou uma espécie de estação de votação.

A expectativa é a de que a chapa vencedora seja conhecida já no início da noite de sexta-feira. O grupo que vencer fica no comando do Sismmar pelos próximos 3 anos.

Quem pode votar?

Segundo a comissão eleitoral, podem votar todos os professores com pelo menos três meses de sindicalização e com suas mensalidades em dia. Cada sindicalizado tem direito a um único voto, mesmo que possua dois padrões na rede municipal de ensino.

Veja abaixo os integrantes de cada uma das chapas que concorrem a direção do sindicato.

A chapa 1 é composta de 29 pessoas: Adauto José Da Silva, Adriana Martins Silva, Ana Lúcia Ribeiro dos Santos, Andrea Voronkoff, Bruna Gonçalves de Paiva, Camila Ribeiro, Celia Mari Dalmoro Padilha, Cristiane Perreto, Daiane dos Santos, Derli Kaczmarek, Elecy Maria Luvizon, Gilmar Da Silva, Jessica de Jesus Santos C. Johnson, Jorge Galarce, José Afonso Strozzi, Josiane Perpétuo da Silveira, Joziele Farias De Cristo Silva, Jucélia de Jesus Seixas, Kathleen Schmidlin Marczynski, Marcos Rogério Gonçalves, Maria Jesus de Oliveira dos Santos, Nilza Aparecida Berbek Rosa, Norberto Back, Paulo Antônio dos Santos, Rosélia Andrade dos Santos, Sandra Godoi Maestrelli, Simeri de Fátima Ribas Calisto, Tatiana Durães de Pieri e Vera Maria Moreira.

Já a chapa 2 tem 22 integrantes. São eles: Aurora Aparecida Antunes Miranda, Carla Chibinski, Daniela Silva Reis, Dilcilene dos Santos, Elisangela Aparecida Guimarães, Eloisa Helena Grilo, Everton Willian Burnagui, Fernanda Lima Amaral, Giovana Paola Brunatto Piletti, Hector Paulo Burnagui, Josiel dos Santos Lima, Lisiane de Fátima Ribas, Luzineide Pedrosa, Marcia Cristina dos Santos, Melissa De Cássia Keune, Monara Purger dos Santos, Paola Fernnades Ferreira, Simone Aparecida Martins, Silvia Cristina Ramos Jesus, Tânia Paula da Silva, Umbelina Marli Burnagui e Yago Fernandes de Oliveira.

