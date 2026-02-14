Os times do Projeto Vencer e Malucos golearam seus adversários na segunda rodada da Copa Tião Calado, realizada no domingo (08), no Estádio Sebastião Calado. O Malucos ganhou do Tropical por 5X1 e o Projeto ganhou do Vila do Sossego pelo mesmo placar. Na outra partida, o América venceu o Beira Rio por 2X0.

Com estes resultados, o Projeto segue em primeiro lugar com 6 pontos, seguido pelo América com a mesma pontuação, em terceiro está o Grêmio com 3 pontos (e 1 jogo apenas), Malucos é o quarto com 3 pontos, Beira Rio e tropical, com dois jogos cada, e a Vila do Sossego, com apenas 1 jogo, ainda não pontuaram.

Segundo o organizador da competição, Jamil, no próximo domingo (15) não haverá rodada por conta do feriado de Carnaval, os jogos serão retomados no domingo seguinte (22).

