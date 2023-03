Duas ocorrências da Lei Maria da Penha foram atendidas pela GMA nos últimos dias

Nessa semana, a Guarda Municipal de Araucária prendeu dois homens, em momentos distintos, com base na Lei Maria da Penha.

A primeira ocorrência aconteceu por volta de 22h30 de terça-feira (28/03), na Rua Renato Coco Denis, no bairro Campina da Barra. Uma equipe da GM foi até o local da denúncia e encontrou o homem em um bar, próximo da residência do casal. A vítima relatou ter sido apedrejada e ameaçada pelo companheiro, que também teria quebrado vários objetos no interior da casa. A mulher mostrou interesse em representar criminalmente contra o agressor, que imediatamente recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.

A outra denúncia aconteceu na quinta-feira (30/03), por volta de 4h15, na Av. Archelau de Almeida Torres. Segundo a vítima, o agressor teria chegado em casa com a motocicleta, e além de ter quebrado seu aparelho celular, também teria usado o capacete para a agredir nas pernas, braços e cabeça. Ela conseguiu contactar a Guarda Municipal via 153 e relatou os fatos. Uma equipe foi até o endereço e realizou a prisão do sujeito, em seguida, com a representação da vítima, ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para as providências cabíveis.