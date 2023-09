Duas ocorrências envolvendo arma de fogo foram atendidas no último domingo (24)

Na madrugada do último domingo (24/09), a Guarda Municipal de Araucária atendeu duas ocorrências envolvendo arma de fogo.

A primeira situação aconteceu por volta de 2h40, em um bar na área rural, de acordo com informações, alguns disparos de arma seriam as consequências de uma briga.

Ao chegar no local, os agentes abordaram o sujeito, que confessou que minutos antes da chegada da viatura, teria escondido o revólver em seu carro VW Gol de cor preta. O veículo foi revistado, e uma pistola Cal. 22 da marca Bersa, além de 4 munições intactas, foram encontradas.

Diante de toda a situação, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

A outra ocorrência aconteceu por volta de 04h15, em uma festa que estaria acontecendo na Igreja de Guajuvira.

Dois homens, visivelmente embriagados, teriam tentado entrar de penetra no salão paroquial, onde estaria acontecendo o evento. Entretanto, ambos foram barrados pela equipe de segurança do local. Com essa situação, os homens foram embora, mas não sem antes soltar ameaças, insinuando que “matariam todo mundo”.

Porém, minutos depois, os seguranças avistaram os dois indivíduos em uma praça que fica em frente a Igreja. Um deles, que estava com uma espingarda em mãos, realizou dois disparos em direção ao salão.

A GM foi acionada, e no local, ambos infratores ainda estavam na praça. A abordagem foi realizada, e nada de ilícito foi encontrado, mas próximo ao local, a espingarda Cal. 36 foi localizada.

Ao ser questionado, um dos indivíduos confessou ser responsável pela arma e também autor dos disparos. Quando a vida pregressa do sujeito em questão foi verificada, um mandado de prisão pelo crime de tentativa de homicídio foi encontrado.

Diante disso, os dois homens receberam voz de prisão, sendo encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.