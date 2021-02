Duas pessoas ficaram feridas em capotamento no Centro

Compartilhe esta notícia

Foto: divulgação

Um veículo Hyundai I30 capotou na tarde desta quinta-feira, 18 de fevereiro, próximo das 17 horas, na rua Alfredo Parodi, bem em frente ao Supermercado Vicari, no Centro. Quem passava pelo local, e mesmo os lojistas e moradores próximos, levaram um grande susto, devido ao barulhão na hora do acidente. Segundo informações, o motorista seguia em direção ao Centro, quando outro carro, que seguia em frente, teria mudado de pista repentinamente, Ele teria tentado segurar, mas não conseguiu, tentou desviar, mas acabou dando de cara com um poste de telefonia e capotou na via.

Conforme populares, havia duas pessoas no veículo, que felizmente tiveram ferimentos leves, e receberam atendimento pelos socorristas do Siate. A Guarda Municipal também atendeu a ocorrência. O trânsito ficou complicado, em função do poste caído no meio da via.