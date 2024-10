Duelo de invictos: Araucária Vôlei recebe o Toledo no domingo (20) em jogo que vale a liderança

O Araucária Vôlei/Smel tem um grande desafio no próximo domingo (20), às 16 horas, no Parque Cachoeira. Invicto no Campeonato Paranaense Adulto, o time recebe o PM Toledo/Line/Avotol que também não perdeu na competição, mas soma um ponto a menos que Araucária. Quem vencer o confronto garante a liderança do estadual.

Em dez jogos já disputados, Araucária Vôlei venceu sete por 3 a 0, dois por 3 sets a 1 e uma vitória no tie-break, contra Ivaiporã, somando 29 pontos. Toledo também já entrou em quadra para dez confrontos, cinco vencidos por 3 sets a 0, três por 3 a 1 e dois decididos no tie-break chegando aos 28 pontos.

Eleito o destaque na vitória contra Foz do Iguaçu, o oposto Breno falou sobre a expectativa para o confronto: “Esperamos um jogo complicado contra o Toledo, especialmente porque está em jogo a primeira colocação do campeonato. Sabemos que não será uma partida fácil, pois eles vêm de uma boa sequência de vitórias. No entanto, estamos preparados para o confronto, mesmo após uma semana intensa de jogos em Brasília”, disse.

Além dessa partida, a equipe tem mais dois jogos marcados em casa pela fase classificatória. Quarta-feira (23), às 20 horas, contra São José dos Pinhais/Aiel e dia 10 de novembro, às 16 horas, contra AMVP.

Foto: Thaise Oliveira/Araucária Vôlei.