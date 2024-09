DuNobre: a Pizzaria que transformou um sonho familiar em sucesso gastronômico

A história da Pizzaria DuNobre começou com o sonho compartilhado entre pai e filho: montar algo especial no ramo da gastronomia, um negócio que trouxesse satisfação e fizesse a diferença. Até que surgiu a oportunidade de abrir o negócio na Villa Hygge, um centro gastronômico que concentra diversos restaurantes da cidade.

“O desafio era claro e ambicioso: aprender, estruturar e abrir uma pizzaria em apenas 40 dias. Sem hesitar, encaramos o desafio de transformar aquele sonho em realidade. Foi uma jornada intensa, cheia de aprendizado e de dedicação, que envolveu desde um curso de pizzaiolo até a parceria fundamental com o chefe Henrique Nunes.”, afirmou Daniel, proprietário da pizzaria.

“Ele se tornou mais que um mentor, um verdadeiro irmão, oferecendo seu apoio, orientação e conhecimento para que a pizzaria não fosse apenas mais uma, mas uma com diferencial: a autêntica massa italiana de fermentação lenta, que resulta em pizzas de sabores marcantes e inesquecíveis.”, completou ele.

Assim nasceu a DuNobre, fruto de muito trabalho e dedicação. Em menos de dois anos de existência, a pizzaria conquistou um espaço especial no coração dos clientes. “As pizzas, com suas massas leves e recheios saborosos, tornaram-se um sucesso em Araucária, assim como nossas esfihas, que também caíram no gosto popular. Cada elogio, cada novo cliente e cada retorno são motivo de orgulho, especialmente por sermos filhos da terra e termos escolhido investir na nossa própria cidade.”, afirmou Daniel.

Hoje, com mais de 1000 pedidos realizados no iFood, e com atendimento também pelo Menudino e WhatsApp, a DuNobre segue sua missão de levar pizzas saborosas e de qualidade para a mesa de seus clientes.

Mesmo sem a parceria do filho, que seguiu outro caminho, a DuNobre permanece firme em seu propósito original. A vontade de fazer diferente e ser referência na região se manteve intacta, e o sonho continua vivo.

Hoje, uma nova geração se junta à equipe: a neta agora está ao lado do avô, ajudando com ainda mais amor e dedicação a levar adiante esse negócio de família. É uma nova fase, uma continuidade que reflete o espírito de união e de paixão pela gastronomia, que sempre esteve presente.

Serviço

E se for para acabar em pizza, que seja pizza da DuNobre. Conheça os sabores e a qualidade da Pizzaria DuNobre, que está localizada na rua Paraná, 322, na Villa Hygge. O horário de funcionamento é de quarta a quinta das 18:00 às 23:00, sexta das 18:00 às 00:00, sábado das 16:00 às 00:00 e domingo das 17:00 às 22:00.

Edição n.º 1431. Nina Santos.