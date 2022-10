Duo Brothers Band vai comemorar aniversário com um super show no Espaço Valim’s

No próximo sábado (22/10), a banda araucariense Duo Brothers vai comemorar seus 15 anos de estrada, com um mega show no Espaço Valim’s, a partir das 21h. Com muita luta e resistência, a banda vem levando sua mensagem e energia positiva por onde passa. “O aniversário não é só nosso, é também dos nossos amigos e fãs, que fazem a banda existir e resistir”, convidam os artistas.



O Duo Brothers surgiu em 2007, com Marcelo Plautz e Carlos Dalagrana. No ano de 2013, a dupla percebeu que era hora de fazer mudanças, mas sem perder a essência do duo. Convidou mais um integrante para acompanhá-los nas apresentações. Com o passar do tempo o nome Duo Brothers se consolidou e, mesmo tocando em trio ou quarteto algumas vezes, sempre manteve o nome duo.

Atualmente a Duo Brothers Band é um quinteto e se apresenta com nova formação: Marcelo Plautz na voz, violão e harmônica; Carlos Dallagrana na guitarra e voz; Anderson Martins no piano, Fábio Haiduk comanda o baixo e na bateria quem dita as batidas é Marcelo Naski. Os shows levam ao público uma mistura de Rock’n Roll, Pop Rock, Blues e MPB, com releituras e arranjos inspirados em grandes canções de clássicos nacionais e internacionais.



“A banda é um quinteto muito entrosado, que possui uma característica marcante, de levar em seus shows muita alegria, bom humor e um vasto repertório. Nosso instrumental formado por guitarra, baixo, bateria, piano, violão e harmônica, com vocais, backing-vocals, promovem melodias de muita sonoridade”, afirma Marcelo.



A banda se apresenta desde 2007, com algumas mudanças em sua formação. Desde então, foram muitas apresentações em bares, festas particulares, casamentos, festivais de música em Curitiba e na região metropolitana. Nosso palco principal é a cidade símbolo do Paraná, ‘nossa querida Araucária’”, afirmam os integrantes.



Serviço



Show de aniversário da Duo Brothers Band no sábado (22/10), às 21h, no Espaço Valim’s, localizado na Avenida Nossa Senhora dos Remédios, 1357, bairro Fazenda Velha. Mais informações pelo fone (41) 99746-2000.