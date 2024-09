Dupla araucariense Tokarski e Mamcarz fica em 2º no Rally de Velocidade em SC

A dupla araucariense formada pelo piloto Marcos Tokarski e seu navegador Marcelo Mamcarz, conquistou a segunda colocação no Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade, na etapa realizada no último final de semana, na cidade catarinense de Rio Negrinho.

Disputando a competição na categoria Rally 4, para carros tração dianteira com preparação, a dupla somente ficou atrás dos atuais líderes do campeonato, Wendell Simioni e seu navegador, o também araucariense Rodrigo Vicari.

A prova foi disputada sob uma chuva intensa o que aumentou em muito a adrenalina e testou a habilidade das duplas. No sábado (14/09), Tokarski e Mamcarz enfrentaram um problema elétrico na bomba de combustível. Já no domingo (15), com tudo em ordem, partiram para o ataque e conquistaram a vitória no dia, vencendo estágios e somando todos os pontos possíveis.

“Não fosse o problema que enfrentamos no sábado, o qual nos fez perder alguns pontos importantes, poderíamos ter conquistado a vitória, mas ficamos muito felizes com nosso desempenho no domingo e com mais um troféu para a coleção” resume Tokarski.

Já para Rodrigo Vicari, a prova também foi inesquecível, pois além de terem conquistado a vitória, ainda ampliaram a liderança no campeonato. “Conquistamos a primeira colocação na prova de sábado e terminamos em terceiro no domingo, somando pontos importantes e visando nosso objetivo final que é a conquista do título do campeonato”, destaca Vicari.

