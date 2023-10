Dupla armada invade loja de celulares no Jardim Industrial e leva dezenas de aparelhos

Na tarde desta quarta-feira, por volta das 12:15, um assalto ocorreu em uma loja de celulares localizada na rua Gralha Azul, no bairro Jardim Industrial. Dois indivíduos, portando armas de fogo, uma aparentemente de grosso calibre, invadiram o estabelecimento.

A dupla criminosa abordou uma funcionária da loja e, de forma ameaçadora, anunciou o assalto, apontando suas armas em direção à moça, eles ordenaram que ela colocasse os aparelhos roubados em uma mochila que eles trouxeram.

Logo após concluir o roubo, os dois criminosos deixaram o estabelecimento e, de maneira surpreendente, caminharam calmamente pelas ruas, como se nada tivesse acontecido. O proprietário do estabelecimento está desesperado e pede a ajuda da população para encontrar os indivíduos. Quase a totalidade dos aparelhos roubados eram de clientes e haviam sido deixados na loja para serem consertados.

As imagens capturadas pelas câmeras poderão ajudar a encontrá-los, e quem sabe, recuperar parte dos aparelhos roubados. Caso você reconheça algum dos indivíduos ou tenha informações que possam ajudar a capturá-los entre em contato com a Polícia Militar pelo 190 ou com a Guarda Municipal pelo 153.