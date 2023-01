Dupla de bandidos crava de balas distribuidora no Capela Velha. Um funcionário ficou ferido

Uma situação no mínimo intrigante aconteceu neste domingo (22/02), por volta das 22h30, em uma distribuidora de bebidas localizada na Avenida Avestruz, bairro Capela Velha. Pelas imagens de câmeras de segurança é possível ver quando um veículo Peugeot Sedan de cor preta estaciona em frente ao estabelecimento, o passageiro então desce para comprar algo e de repente o motorista efetua cerca de cinco disparos em sua direção. Um dos tiros acaba acertando um atendente de raspão na perna. A vítima foi socorrida por um familiar e conduzida ao hospital.

Ainda pelas imagens é possível perceber que quando ouviram os tiros, outros clientes que estavam no local ficaram assustados e saíram apressados. De acordo com a Guarda Municipal, tanto o motorista quanto o passageiro do Peugeot estariam bastante alcoolizados, conforme foi relatado por testemunhas.

Ainda segundo a GMA, a arma utilizada pelo atirador seria uma pistola calibre 22, porém os motivos que o levaram a efetuar os disparos ainda são desconhecidos. A placa do veículo foi coletada, no entanto, o autor dos disparos ainda não foi localizado.