Dupla de cãezinhos resgatados pela GM já estão novamente com suas famílias

Nesta semana dois cachorros que acabaram se perdendo de suas famílias foram resgatados pela Guarda Municipal durante patrulhamento de rotina.







O primeiro cachorrinho foi encontrado na Rua Ângelo Perini, no bairro Estação. Felizmente não demorou muitos dias para a família ir até à sede da GMA resgatar seu amiguinho de quatro patas.

O segundo caso aconteceu com a cachorrinha Teka, que foi encontrada no centro de Araucária e ficou aos cuidados de um dos agentes da Guarda Municipal. Sem perder tempo, no dia seguinte o dono da Teka foi até a casa do GM Ponchielli buscar sua “doguinha”. Segundo relato do proprietário da cachorrinha, ela se assustou com o barulho dos fogos de artifício e acabou fugindo.