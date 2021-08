Dupla de moto rouba empresário em frente a uma agência bancária do Centro e foge com o malote de dinheiro

Um assalto com tiros assustou as pessoas que estavam nas imediações da Praça Dr Vicente Machado, na manhã desta segunda-feira, 23 de agosto. O dono de um comércio localizado no bairro Boqueirão foi até a uma agência bancária do Centro depositar um dinheiro, referente às vendas do final de semana, e ao estacionar o carro em frente ao banco, por volta das 10h, foi abordado por dois indivíduos que estavam em uma moto vermelha.

Segundo a vítima, um deles estava de óculos e o outro usava um colete refletivo da cor alaranjada e branca. Os bandidos efetuaram um disparo de pistola para o alto para intimidar a vítima e roubaram o malote com o dinheiro. Eles também derrubaram o empresário no chão e ele teve escoriações nos dois joelhos e na mão esquerda. Depois embarcaram na moto e fugiram pela contramão da rua dos Correios, a Dr. Julio Szymanski.

A equipe da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, repassou via rádio as características dos bandidos às demais viaturas e solicitou apoio da Guarda Municipal para verificar a placa da motocicleta pelas câmeras de monitoramento. A PM também solicitou imagens das câmeras de segurança dos correios, mas não foi possível ver a placa. Viaturas patrulharam a região, mas não conseguiram localizar a dupla.

Horas depois a PM recebei ainda as imagens das câmeras de segurança do Santuário Nossa Senhora dos Remédios, onde foi possível ver que o bandido que usava colete refletivo estava desde às 9h20 em frente à agência bancária, fingindo cuidar de carros e provavelmente aguardando a vítima. Infelizmente não foi possível ver pelas câmeras, a placa da moto que foi usada pelos ladrões.

A vítima foi encaminhada para a sede da 2ª Cia para registrar o boletim de ocorrência e a PM a orientou sobre medidas de segurança para evitar novos assaltos.