Dupla é presa após furtar duas peças de picanha no Condor do Costeira

Na manhã da última terça-feira, 27 de agosto, por volta de 10h20, dois homens foram presos após furtarem duas peças de carne no Supermercado Condor, localizado na rua Capivari, no bairro Costeira.

De acordo com informações oficiais, os funcionários impediram que a dupla saísse do estabelecimento com a carne. Um homem de 32 anos e um de 25, estavam furtando duas peças de picanha, totalizando 3,338 kg, no valor de 172,74 reais.

Quando os agentes chegaram no local, os funcionários levaram a equipe até uma sala, onde mantiveram os dois ladrões. O segurança do supermercado, responsável por acionar a GM, relatou que a dupla estaria realizando ameaças contra ele, insinuando que independente se ficassem presos ou não, ambos iriam atrás do vigilante.

Diante desta situação, os ladrões receberam voz de prisão, sendo encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. O segurança do supermercado também foi até a delegacia para dar seu depoimento sobre o ocorrido.