Dupla faz motorista de aplicativo de refém para depois roubá-lo

Na madrugada de terça-feira, 10 de março, pouco depois da meia-noite, uma equipe policial fazia um patrulhamento pela rua Silvio Cantele, no bairro Capela Velha, quando foi abordada por um motorista de aplicativo, que conduzia um veículo Ônix. Ele contou que tinha sido roubado por dois indivíduos, que acionaram a corrida e se passaram por passageiros.

Em determinado momento da viagem os dois teriam colocado uma máscara cobrindo o rosto do motorista, e circularam com ele pelo bairro, vindo a desembarcar na referida rua, que fica na entrada do jardim Arvoredo. A dupla teria roubado o celular do motorista e uma quantia em dinheiro. A equipe fez patrulhamento pela região do Arvoredo e da Portelinha, porém não conseguiu encontrar os autores do roubo.

Publicado na edição 1252 – 11/03/2021