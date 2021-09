Dupla já pedalou por 24 cidades da RMC e conheceu suas histórias

Ciclistas estão ansiosos para concluir o desafio que se propuseram a enfrentar. Foto: divulgação

Cada vez mais perto de concluir o projeto “RMC: um rolezinho por 29 cidades”, que teve início no dia 27 de março deste ano, o professor de Geografia Marcus Matozo e o analista de sistemas Joel Hartmann Junior, avaliam a jornada até agora. Segundo eles, se o projeto está prestes a ser concluído, significa que por si só já foi um sucesso, pois deixou de ser apenas uma ideia e virou uma realidade. Outro ponto importante que a dupla destaca foi o fato de poder contabilizar todo o conhecimento adquirido ao longo de tantos quilômetros rodados e poder compreender melhor todo o contexto que envolve a RMC, especialmente as grandes diferenças entre uma cidade e outra e entre outras, algumas nuances que as destacam.

“Foi importante poder interpretar (por ter pedalado em cada uma delas) como se dão as políticas locais, especialmente em se tratando de mobilidade urbana, onde percebemos que tratar bem o ciclista é somente uma questão de vontade política, pois algumas cidades, com PIB muito inferiores, se destacaram pela qualidade oferecida para esse modal”, disse o professor Marcus.

Das 29 cidades que se propuseram a conhecer, eles já percorreram, de bicicleta, 24 delas, faltando apenas Dr. Ulisses, Campo do Tenente, Rio Negro, Curitiba e Araucária. As viagens acontecem nos finais de semana, quando os dois estão de folga dos seus trabalhos. “Araucária acabou ficando por último naturalmente, não houve nada em especial, apenas planos que envolvem os vários lugares que a cidade tem para oferecer (para ser visitado), então sempre acabávamos comentando que, quando chegarmos em Araucária, vamos passar no Guajuvira, vamos na ponte velha, vamos na ponte do Rio Verde, vamos no Tietê (risos) e já planejamos inclusive, se necessário, dois vídeos de fechamento”, comentou Marcus.

Além da aventura em pedalar por estradas de chão, asfalto, e outros trajetos bem difíceis, os dois ainda se divertem, conhecendo as tradições de cada cidade, a culinária e outros aspectos importantes, que fazem parte da história de cada uma delas. O professor Marcus ainda utiliza todo esse material para produzir vídeos, que publica no seu canal do YouTube “Marcus Matozo Geografia Fora de Sala”, ou no Instagram “Marcus Matozo”.

O projeto “RMC: um rolezinho por 29 cidades” tem apoio da loja D2 Bike Shop. “A loja quer fazer algo diferente para o pedal de Araucária, e estamos amadurecendo a ideia. Não fechamos nada de concreto sobre isso ainda, mas é provável que logo tenhamos algum evento promovido pela D2”, adiantou Marcus.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1277 – 02/09/2021