Durante entrevista, Genildo limpa cadeira com “energia ruim de Ben Hur”

O candidato a prefeito Genildo Carvalho (Cidadania) participou neste sábado, 14 de setembro, de um podcast promovido pelo advogado Ricardo Escher em suas redes sociais.

O advogado vem entrevistando os candidatos a prefeito de Araucária ao longo das últimas semanas e hoje foi a vez de Genildo. Coincidentemente, no entanto, na sexta-feira, 13 de setembro, Escher havia recebido o presidente da Câmara, Ben Hur Custódio de Oliveira (União), que não é candidato a prefeito e sim a vereador.

O fato de ter sido entrevistado justamente no dia seguinte a Ben Hur fez com que Genildo tomasse uma atitude no mínimo inusitada antes de sentar-se na cadeira utilizada pelo presidente da Câmara no dia anterior: limpá-la.

Genildo disse acreditar na força da energia das pessoas e que não gostaria de sentar-se numa cadeira que tivesse a “energia ruim de Ben Hur”.

Genildo utilizou água benzida que teria sido trazida do Santuário de Nossa Senhora Aparecida para fazer o que ele chamou de limpeza enérgica. “Que toda a energia ruim que ficou nessa cadeira saia, porque precisamos limpar a cidade dessa energia ruim. Vamos confiar na força da energia positiva das pessoas e toda energia ruim precisa ser limpada”, disse enquanto passava o pano na cadeira.

Ben Hur, como sabe, está condenado a oito anos de prisão pelo crime de rachadinha e associação criminosa. Também é réu num processo criminal em que o Ministério Público lhe acusa de ter recebido R$ 1 milhão para favorecer um empresário.

Veja no vídeo abaixo o momento em que Genildo limpa a cadeira utilizada por Ben Hur