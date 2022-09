É domingo!

Depois de mais de 45 dias de campanha, depois de quatro anos desde 2018, é hora de voltarmos as urnas para escolhermos nossos representantes na Presidência da República, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Governo do Estado e na Assembleia Legislativa.



Para alguns até parece que “foi ontem” que elegemos os que nos governam nas esferas nacional e estadual. Mas, embora, os ciclos eleitorais sejam razoavelmente curtos, suas consequências são sempre irrecuperáveis para uma ou mais gerações.



Justamente por isto, não podemos fazer do nosso voto uma aposta. Não podemos achar que se os eleitos não fizerem um bom trabalho a gente troca daqui quatro anos e pronto. Para um país continental como o nosso, com gargalos em todas as áreas públicas, cada escolha errada sepulta sonhos, encurta vidas e condena quem mais precisa do poder público a seguir margeando a vida em sociedade.



Por isso é importante que não façamos do nosso voto uma obrigação e sim o exercício de um direito. Um direito pelo qual muitos lutaram. Um direito pelo qual muitos morreram. Ter a oportunidade de escolher seus representantes é a maior dádiva da democracia e não podemos esquecer jamais disso.



E se você está meio desestimulado a ir votar, acredite, é essa desesperança que motiva o mau político. Ele confia em seu “saco cheio” de eleições para seguir ocupando os espaços de poder que deveriam ser preenchidos por brasileiros e brasileiras comprometidos com a coisa pública.



Então, fica a dica. Fica o apelo! Faça realmente das eleições deste domingo a festa da democracia. E, como toda boa festa, que convidemos apenas os bons candidatos, os elegendo para efetivamente trabalharem em prol de nossa população.



Bom voto! Boa leitura!