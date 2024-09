É hoje! Com transmissão ao vivo, grande debate reúne candidatos a prefeito de Araucária

Faltam poucas horas para que os candidatos a prefeito de Araucária fiquem frente a frente naquele que promete ser o principal ato destas eleições municipais. O debate promovido pelo jornal O Popular acontece nesta terça-feira, 24 de setembro, às 19h30, e será transmitido ao vivo pelo Facebook, Instagram e Youtube.

Nove dos dez candidatos a prefeito da cidade aceitaram participar do debate, que será realizado na sede da Associação das Indústrias da Cidade Industrial de Araucária (AECIAR), parceira institucional do evento.

Participaram do confronto de ideias Albanor Zezé (Podemos), Marjorie Ferreira (MDB), Fábio Alceu (PSB), Samuel Almeida (PT), Genildo Carvalho (Cidadania), Gustavo Botogoski (PL) Irineu Cantador (DC), Juliano Borghetti (PP) Rafael Dantas (PRD). O único que se negou a participar do debate foi Claudio Bednarczuk (União).

O debate será dividido em cinco blocos. No primeiro, os candidatos terão dois minutos cada para se apresentar aos eleitores, sendo que a ordem de fala será sorteada na hora.

No segundo bloco acontece o chamado confronto de ideias sobre temas macros, que foram divididos da seguinte forma: Saúde, Educação, Segurança, Meio Ambiente, Agricultura, Esporte, Cultura, Habitação e Assistência Social. Neste bloco, o mediador sorteia o tema da pergunta e quem a fará, sendo que o candidato sorteado escolhe quem a responderá.

No terceiro bloco será a vez dos candidatos responderem a perguntas feitas por órgãos com atuação na cidade de Araucária. Os questionamentos serão sorteados na hora, bem como quem será o candidato que o responderá e o adversário que comentará a resposta, fechando o chamado confronto de ideias.

No quarto bloco os candidatos voltam a debater sobre problemas que fazem parte do dia a dia de Araucária, sendo que as áreas temáticas foram divididas da seguinte forma: reforma tributária, moradores em situação de rua, gestão do HMA, ocupações irregulares, rachadinha/corrupção, armazém da família, indústria da multa, animais em situação de rua, combate a violência contra a mulher, atração de novas empresas e indenização paga pela Petrobras pelo vazamento no Rio Iguaçu. Nesta rodada, o mediador sorteará o candidato que responderá à pergunta, bem como o adversário que a responderá.

No quinto e último bloco, haverá o espaço para as considerações finais de cada candidato, sendo que a ordem de fala será novamente sorteada no ato. Cada prefeiturável terá dois minutos para seu comentário.

Também neste bloco a diretoria da AECIAR terá dois minutos para apresentar aos candidatos a carta compromisso Pacto pelo Futuro de Araucária, bem como convidar os candidatos a ratificar o documento.

Frente a frente

O layout do debate prevê que os candidatos fiquem sentados em poltronas. Porém, o confronto de ideias se dará frente a frente, em pé, no centro do palco, onde serão montadas duas tribunas. Os candidatos saem de seus lugares e vão até o púlpito apenas nos momentos de responder e/ou fazer as perguntas.

O debate será transmitido pelas redes sociais de O Popular no Instagram, Facebook e Youtube