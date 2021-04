Grupos prioritários para receber a vacina contra a Covid-19 em Araucária somam 46 mil pessoas. Cidade recebe mais 1.700 doses e convoca todos os idosos com 64 anos para vacinação. Disputa pela concessão do sistema TRIAR é vencida por três empresas diferentes. Atual concessionária, Viação Tindiquera, não ficou com nenhum lote.