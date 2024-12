“É tempo de Dr. Gustavo”. Novo prefeito monta gabinete no estacionamento do HMA

Faltando poucas horas para ser oficialmente empossado como prefeito de Araucária, Gustavo Botogoski (PL) já se começa a dar a sua cara a gestão.

O primeiro desses movimentos foi a instalação na manhã desta terça-feira, 31 de dezembro, da estrutura que servirá como seu gabinete no estacionamento do Hospital Municipal de Araucária (HMA).

O compromisso de transferir temporariamente o gabinete do prefeito da sede do Paço Municipal Ignácio Kampa para o HMA foi um compromisso feito por Gustavo no dia seguinte à confirmação pela população de que ele governaria a cidade entre 2025 e 2028.

A ideia de levar o gabinete ao HMA é uma forma de reforçar o principal compromisso de sua gestão com a comunidade araucariense: melhorar a saúde pública de Araucária.

“Essa é nossa prioridade. Não descansaremos enquanto a saúde que a Prefeitura entrega a população não seja condizente com o tamanho do orçamento que destinamos para a área anualmente”, reforçou o prefeito.

Embora o container que servirá de gabinete para o prefeito no estacionamento do HMA tenha sido instalado hoje, ele só será oficialmente inaugurado na manhã de quinta-feira, 2 de janeiro.

Antes disso, nessa quarta-feira (1º), durante a cerimônia de assunção como prefeito de Araucária, Gustavo assinará um decreto oficializando a transferência de seu gabinete para o HMA. “Será o primeiro decreto que assinarei. Vou usar a tinta da caneta de prefeito para trabalhar para a população. As prioridades não serão as minhas e sim as da nossa gente”, destacou.

“É tempo de Dr. Gustavo”

Apesar de não ter sido inaugurado, a presença do gabinete do prefeito no estacionamento do HMA já vem despertando a curiosidade nas pessoas que precisam procurar a unidade de pronto atendimento infantil, que fica anexo ao hospital. Uma moradora do jardim Plínio, no bairro Capela Velha, por exemplo, viu o container e não deixou de comentar: “estamos com fé que agora a nossa Saúde melhore. Porque tá feio pra nós que somos pobres. O tempo agora é do Dr. Gustavo. Vou rezar para que ele faça um bom governo”, finalizou.