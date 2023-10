Eclipse solar será neste sábado (14), mas atenção: olhar para o fenômeno diretamente pode danificar sua retina!

Neste sábado (14/10), o dia vai virar noite em todo o Brasil. Isso mesmo! Um eclipse anular do Sol, fenômeno que ocorre uma ou duas vezes por ano e acontece quando a Lua fica alinhada entre a Terra e o Sol, será visto em vários estados do Brasil de forma total. No entanto, na nossa região – Sul, o fenômeno será parcial, isto é, quem olhar para o céu verá o Sol como se ele estivesse sido “mordido” pela Lua.

De acordo com o Observatório Nacional, o horário previsto para o início do eclipse é por volta das 15h (horário de Brasília), com seu ápice às 16h51, e término por volta das 17h50. Serão mais de duas horas em que o dia parecerá noite. O último eclipse desses ocorreu em junho de 2021, mas não foi visível no Brasil e o próximo deverá ocorrer em 2 de outubro de 2024.

Perigo!!!

Todo mundo deve estar na maior expectativa para ver o eclipse, porém os especialistas fazem um alerta importantíssimo: quem pretende assistir ao fenômeno, não poderá olhar diretamente para o Sol, nem mesmo com o uso de películas de Raio-X, óculos escuros, películas escuras, celulares, binóculos ou outro material caseiro improvisado.

A exposição, mesmo que por poucos segundos, pode danificar a retina do seu olho de modo irreversível. Dessa forma, a orientação é olhar para o eclipse do Sol somente com o uso de filtros solares apropriados, telescópios adequados e sob a supervisão de profissionais.