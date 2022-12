Ed Casagranda ganha mais uma medalha de ouro pelo IPP Brasil

O paratleta Ed Casagranda ganhou mais uma medalha de ouro defendendo o time do IPP Brasil no Campeonato Paranaense de Vôlei Sentado 2022. A equipe venceu invicta a quarta e última etapa da competição, realizada no último final de semana, em Paranaguá.







Segundo o atleta, o IPP venceu as quatro etapas do campeonato. “Nessa última perdemos apenas um set para a equipe do Círculo Militar (time do araucariense Alex Witkovski) que foi a vice-campeã. O jogo fechou em 3X1. Foi bem cansativo, o calor de Paranaguá judiou da gente, mas ainda assim conseguimos nos superar, pois ganhamos sem atletas reservas, fomos apenas em seis para esta final, os outros atletas não puderam viajar no final de semana”, disse Ed.