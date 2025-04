Éden Centro Terapêutico oferece diversos serviços no diagnóstico e tratamento do TEA

O Éden Centro Terapêutico foi criado para oferecer atendimento terapêutico personalizado, com o compromisso do cuidado individualizado, incentivando o desenvolvimento e a inclusão de cada paciente. Com uma equipe multidisciplinar composta por fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicopedagogos, arteterapeutas, musicoterapeutas, nutricionistas e neuropsicólogos, o centro atua de forma integrada para garantir intervenções eficazes e embasadas na ciência.

Entre os principais métodos utilizados estão a Análise do Comportamento Aplicada (ABA), a Integração Sensorial, a Terapia Cognitivo-Comportamental e a Psicanálise, abordagens fundamentais para um acompanhamento terapêutico de qualidade. “Diagnosticar o autismo não é uma tarefa simples, é necessária uma investigação completa e composta por olhares de multiprofissionais, visando um diagnóstico claro e assertivo”, afirma a proprietária da empresa e psicopedagoga clínica Naymin Adami.

No mês de abril, a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) ganha destaque com a campanha Abril Azul. No entanto, no Éden, essa missão vai além de uma data no calendário. “A inclusão e a conscientização não podem ser restritas a um mês. Aqui, trabalhamos todos os dias para fortalecer uma cultura que respeite e compreenda o autismo, tanto dentro quanto fora do ambiente terapêutico”, reforça a empresária.

Foto: Divulgação. Espaço amplo e aconchegante, para atender com o carinho que os pacientes merecem.

O diagnóstico do autismo exige uma avaliação com um olhar multidisciplinar atento e cuidadoso para garantir que o diagnóstico seja claro e assertivo. “Infelizmente, hoje há uma tendência de generalizar comportamentos e classificar rapidamente como autismo. Mas cada paciente é único e precisa de uma avaliação detalhada para receber o suporte adequado”, explica Naymin.

Ela alerta que um diagnóstico equivocado pode impactar negativamente o desenvolvimento da criança e destaca que, no Éden, a equipe está preparada para atuar desde a investigação até a estimulação terapêutica, garantindo um acompanhamento completo.

Além das terapias, o Éden também promove grupos de orientação e acolhimento parental, ajudando as famílias a compreenderem melhor o TEA e a lidarem com os desafios do dia a dia.

A estrutura do Éden foi pensada para proporcionar um ambiente seguro, acolhedor e adequado para todas as idades, desde a infância até a fase adulta. As salas de atendimento são amplas e equipadas para oferecer um suporte terapêutico completo. Um dos destaques é a sala de terapia ocupacional, que conta com recursos específicos para o desenvolvimento motor, sensorial e cognitivo dos pacientes. O espaço externo também foi projetado para estimular a interação e o bem-estar, tornando as terapias mais dinâmicas e eficazes.

SERVIÇO

O Éden Centro Terapêutico está localizado na rua Alexandre Borrazo, 91, no Centro. O horário de funcionamento é das 08:00 às 19:00 e você pode agendar a avaliação através do telefone (41) 99980-8868.

