Edição 2024 dos Jogos Escolares Municipais bate recorde de inscritos  

A edição 2024 dos Jogos Escolares Municipais – JEM promete ser a maior dos últimos anos. Isso porque 19 escolas públicas e 7 particulares já confirmaram participação, totalizando 1.532 atletas. Os jogos vão acontecer entre os dias 1º a 10 de abril, nos centros esportivos do Município. O objetivo é qualificar as equipes campeãs de cada modalidade para representar o município na fase regional, que acontecerá no mês de maio, em Rio Negro.

Os estudantes irão participar de disputas nas seguintes modalidades: basquete, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia. Os inscritos serão divididos em duas categorias: A para alunos entre 15 e 17 anos, e B para alunos de 12 a 14 anos.

O evento tem o apoio da Secretaria Municipal de Educação, que fornece o transporte para as escolas públicas, garantindo que todas possam participar das competições.