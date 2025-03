Edifício Lyra está concorrendo ao prêmio Obra do Ano 2025 e votação está aberta ao público

O Edifício Lyra, projetado pela Olmo Arquitetos, foi selecionado para concorrer ao prêmio Obra do Ano 2025, organizado pela plataforma ArchDaily. Esse reconhecimento coloca o Lyra ao lado de importantes projetos de diversas partes do país, incluindo grandes capitais e projetos de escritórios nacionais e internacionais. A premiação destaca obras ao longo do último ano e acontece em três etapas: uma seleção inicial feita por especialistas, seguida de uma votação popular e, por fim, a escolha final dos vencedores.

O ArchDaily é uma das maiores plataformas de arquitetura do mundo, com versões em diversos idiomas. O prêmio Obra do Ano é um dos momentos de maior destaque da plataforma, pois, após um ano de publicações, um grupo de especialistas, formado por arquitetos, professores e estudiosos da área, realiza uma curadoria mais criteriosa para selecionar os projetos que irão à votação. “Na primeira etapa, que é a que está acontecendo agora, o Edifício Lyra foi selecionado para participar. Agora, depende da votação do público para avançar para a próxima fase”, explicou Ricardo Pachla, um dos arquitetos responsáveis pelo projeto.

“A categoria em que o Edifício Lyra concorre, Habitação Coletiva, inclui projetos de diferentes escalas, desde grandes empreendimentos até edifícios de menor porte, como o Lyra. Entre os concorrentes estão edifícios de alto padrão localizados em grandes cidades como São Paulo e Curitiba, além de projetos assinados por escritórios internacionais. Ele está lado a lado com grandes nomes da arquitetura, incluindo escritórios de fora do país e nacionais de grande relevância”, explicou o arquiteto.

Além da seleção para o prêmio Obra do Ano, o Edifício Lyra também foi escolhido para integrar uma edição da revista Monolito, uma das publicações mais criteriosas do país na área de arquitetura.

A votação está aberta ao público e segue até o dia 1º de abril. Qualquer pessoa pode participar e votar mais de uma vez, desde que seja apenas uma vez por dia. Para registrar o voto, basta acessar o site da premiação através do link:https://boty.archdaily.com.br/br/2025/candidates/177737/edificio-lyra-slash-olmo-arquitetos.