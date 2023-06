Edilson Bueno: A Lenda

Lula, o primeiro brasileiro de origem pobre a assumir o comando da nação, sonhou com um país soberano para os brasileiros, e por esta ousadia meteram ele em cana para não disputar a eleição de 2018.

A mídia, porta voz do mercado financeiro, usou e abusou de falar mal dele e companhia divulgando criminosamente factoides gerados pela turma da Lavajato desde 2003, segundo disse Tony Garcia, um agente infiltrado numa verdadeira máfia comandada pelo Moro, que ao que tudo indica acabará preso em breve.

Numa entrevista bombástica de 3 horas ao “Brasil 247”, o ex-deputado e empresário Tony Garcia, genro de Nei Braga, revelou que desde a época do mensalão, foi obrigado num acordo com o Juiz Moro, a praticar atos criminosos, produzindo factoides para incriminar Lula e eteceteras, tal o ódio do juiz ao petista (estaria cumprindo missão americana, afinal sempre ia a Washington?).

Lula é a maior liderança mundial. Se elegeu deputado federal em 1982, em 1984 abandonou o mandato para criar as “Diretas Já” e se candidatou em 1989 a presidente concorrendo com lideranças do movimento que incluía Mario Covas, Ulisses Guimarães, Brizolla, Afif Domingues e Fernando Color.

Lula e Collor fizeram segundo turno e Lula saiu derrotado devido manipulação do debate pela Rede Globo. Perdeu em 1994 e 1998 para FHC. Venceu em 2002, 2006, e, com Dilma 2010 e 2014. Preso em 2018 não concorreu, mas recuperou em 2022. Perdeu 3 e venceu 2 na oposição, sendo imbatível em 3 na situação, mesmo tendo a mídia sempre contra nos últimos 40 anos virou lenda, o resto é folclore.

