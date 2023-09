Edilson Bueno: A lição do Maquiavel que o Hissam mudou

Nicolau Maquiavel foi o primeiro escritor a retratar os bastidores do poder de forma realística, isto em 1519.

Um de seus conselhos: “um líder para obter sucesso deveria estar cercado de ministros leais, competentes e confiáveis”. Quinhentos anos depois essa lição foi mudada pelo prefeito de Araucária: “um líder de sucesso sem intermediários para 150 mil habitantes”.

Sem tempo a perder com prováveis desleais ou gente complicada de entender, já nos primeiros dias Hissam deixou claro que só ele apitaria no governo, e rifou muita gente sem dar espaço político de qualquer natureza a qualquer um que ousasse dificultar seu objetivo de remodelar a cidade. Ninguém poderia conquistar um espaço que não tinha para agir politicamente, porque o progressista detesta politicagem de gente enrolada. Óbvio que deu um tempo para que alguns caíssem na real. Quem não caiu ainda, poderá cair em breve. Na política sempre há tempo. Tem gente que gosta, porque acha que sobra mais. Ledo engano. Com o Hissam só diminui. Fica mais barato. Quem assimilou e se adaptou ao ritmo forte de trabalho do homem recebeu bastante tarefa para mostrar serviço, afinal cada governante tem seu estilo, e o do Hissam é trabalho, tri palio como diriam os romanos.

Claro que essa Administração é singular em todos os sentidos. A começar pela sua própria vida. Quase ninguém em sã consciência imaginaria um cara com a fama do Hissam sendo eleito pra comandar a cidade no início deste século, ainda mais do modo dele, sem gastar dinheiro, sem dar nada, enfim sem comprar eleição como era o modelo de então.

O tempo passou e o homem renasceu no imaginário da população como exemplo, com mais de 230 km pavimentados na zona rural sem descuidar do perímetro urbano, Hissam se transformou no prefeito dos sonhos dos eleitores de muitas cidades paranaenses.

