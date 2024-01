Edilson Bueno: Feliz 2024, CIAR!

A Refinaria de petróleo Presidente Getúlio Vargas teve suas obras de construção iniciadas em 1973, sendo a refinaria inaugurada em 27 de maio de 1977, quando toda a infraestrutura logística foi construída. Ela também ficou reconhecida como Refinaria do Paraná ou REPAR, e ainda é responsável por 12 % do refino dos derivados de petróleo no mercado nacional e seus produtos abastecem principalmente os estados do Paraná, Santa Catarina, sul de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

A planta da refinaria faz divisa ao leste com o Rio Barigui, limítrofe à Curitiba, ao sul, com uma reserva florestal, que a separa do perímetro urbano da cidade, a Oeste, com a Rua Eli Volpato, e ao norte, com a rodovia do Xisto.

As áreas ao norte, marginais à rodovia do Xisto, e ao oeste junto a rua Eli Volpato, se tornaram excelente referência destinadas aos serviços de logística e distribuição de derivados petrolíferos, sendo parte da denominada CIAR – Cidade Industrial de Araucária, instituída pela LEI Nº 536/1978, aprovada na Câmara Municipal e sancionada pelo ex-prefeito Rizio Wachowicz nos idos de 1978, e o poder político desde então alimentou promessas não cumpridas de melhorar o tráfego dos caminhões naquela região.

Finalmente coube ao prefeito Hissam atender o desejo das empresas ali estabelecidas com a modernização das vias públicas daquela região que movimenta mais de mil carretas diariamente, através de uma reurbanização com adequação e remodelação, instalando sistema de drenagem pluvial, meio fio, calçamento, plantio de gramas, e sinalização horizontal, adequando essas ruas ao norte da refinaria, visando assim melhor atender as distribuidoras e demais empresas estabelecidas nas ruas Jose Stanczyk, Luis Franceschi, José Czack e Edson Queiroz, próximas da maior unidade industrial da região sul do país com seus 10 km², melhorando o escoamento da produção da poderosíssima REPAR.

A SMMA planeja o plantio de árvores nessas vias públicas.

