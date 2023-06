Edilson Bueno: General destruiu Bolsonaro

O general Santos Cruz publicou domingo,11/06, no portal MyNews, em resumo o seguinte:- “Os covardes nunca estão na linha de frente!”, classificando Bolsonaro como “fujão” e “covarde”, e mais: “É inadmissível que a legislação brasileira não considere crime um presidente sair fugido do país, em pleno exercício do mandato.”

“Quando fugiu, Bolsonaro não teve nem a consideração e o respeito de se dirigir aos acampados e dizer-lhes que voltassem para suas casas, que a expectativa deles não iria se realizar, que não era uma decisão da competência do Exército …”

Na opinião de Cruz: “De todas as instituições que Bolsonaro prejudicou e desgastou, a que mais sofreu, e vem sofrendo, é o Exército Brasileiro”.

Segue espinafrando, apontando o descontrole e as falhas de caráter do ex-presidente e ex-colega de farda: “entre erros e acertos, que acontecem em todos os governos, as áreas que Bolsonaro mais teve êxitos foram: conflito; desrespeito; extremismo; desgaste das instituições; e até do pessoal mais próximo.“

Ele teve, também, muito sucesso como cabo eleitoral do seu opositor, sem tirar o mérito próprio do atual presidente”, espeta.

Incomoda-se e expõe o seu desconforto: “No show de besteiras sempre foram embutidas fanfarronices como: meu Exército; discursos inoportunos de cunho político em cerimônias militares; inúteis e ridículas flexões de braço; entre outras. Sem contar o sequestro das cores e símbolos nacionais, camiseta da seleção brasileira, passeios de jet-ski e “motociatas”, até a idiotice do “imbrochável”. Cruz reprova e chama de “fanatismo político” a movimentação que permaneceu nas portas dos quartéis.

