Edilson Bueno: Números da Economia

Há um ditado que diz:- “na dúvida, os números indicam o caminho”, pois bem, em se tratando de governos, onde a verborréia política e os noticiários tem lado, e mais confundem que esclarecem, então mostraremos com dados numéricos como as coisas andam, mas antes seria bom relembrar números do passado recente.

Pelos idos de 2011 o PIB brasileiro crescia 2,7% e ultrapassava a Grã-Bretanha no ranking das maiores economias mundiais, assumindo a 6ª posição (as cinco maiores economias eram por ordem de grandeza, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e França).

Aí começou toda aquela bagunça de desinformações para difamar o país, falando mal de tudo o que é brasileiro até o horroroso 7 x 1, padrão FIFA, culminando nos 7 anos da criminosa Lava Jato/rede Globo/ Cia, e dos deslumbrados moleques da republica de Curitiba, derrubando assim a economia para 12ª posição.

A manipulação da informação sob influência dos grandes grupos midiáticos fez o país perder o rumo, ficando subordinado as opiniões da imprensa corporativa controlada por interesses geopolíticos estranhos ao brasileiro comum.

A economia brasileira está apresentando uma melhora significativa neste primeiro semestre estando entre as que mais crescem no mundo. Hong Kong com 5,3%, Polônia com 3,8%, China 2,2%, Brasil e Tailândia com 1,9% puxam o crescimento mundial.

Segundo os cálculos da agencia de classificação de risco Austing Rating a economia brasileira retornará neste ano ainda entre as dez maiores economias do mundo, independente da opinião política dos grandes meios de comunicação que manipulam o povo.

Edição n.º 1381