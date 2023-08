Edilson Bueno: O despertar

O Despertar é acordar para sua verdadeira existência. Você não é apenas o seu corpo e sua mente, ou aquilo que foi imposto a você pensar que você é, mas sim sua consciência plena, que está além destas imposições limitantes que fecham nossa mente.

As pessoas vivem manipuladas por imposições sociais ou manipulam sua própria existência, se estão acordados. Estes últimos possuem mente aberta o suficiente para evitar ser manchetes de jornais, mesmo que invariavelmente o descontrole do ego lhes preguem armadilhas sociais.

Dentro da sociedade podemos constatar numa ponta os dorminhocos, na outra os despertados, e no meio uma multidão de sonâmbulos tal o nível de inconsciência social.

Os despertos agem completamente diferente da multidão, pois agem conforme sua consciência, e por isto vivem com autenticidade sua existência se destacando dos demais. Descobriram que o verdadeiro propósito da vida não é ficar com a “boca cheia de dentes esperando a morte chegar”, muito menos ser escravo do consumo e viver na ditadura dos boletos bancários. Encontraram seu próprio caminho e vivem respeitando sua verdadeira natureza, alinhando suas atividades em sintonia com propósitos focados em objetivos realísticos, evitando desvaneios mirabolantes das insanidades alheias, mantendo seu próprio caminho em sua forma de viver.

Por gratidão a tudo que esta vida propicia, não consomem energia na perspectiva de outra existência, não por desdenho ou falta de fé, mas por se saber impotente perante este fato quando for consumado.

