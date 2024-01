Editorial: 100 mil seguidores

O Popular alcançou nos últimos dias a marca de 100 mil seguidores em sua página no Facebook.

O número é, sem dúvida, expressivo e demonstra a constância e relevância com a qual realizamos o trabalho de bem informar o leitor araucariense.

Ultrapassar a marca dos 100 mil seguidores é ainda mais relevante ao O Popular porque todos os que optaram em clicar no botão “seguir” de sua rede social o fizeram de maneira orgânica. E isto é importante porque um dos lemas que norteiam a linha editorial de nossa empresa é que produzimos conteúdo de qualidade para gente de verdade.

Essa premissa é deverás importante porque, infelizmente, na internet existem muitas formas de inflar o número de adeptos a uma página, inclusive comprando seguidores, mascarando o real alcance de determinadas páginas. A estratégia, obviamente, tende a se mostrar desastrosa em curto ou médio prazo.

O Popular é um veículo de comunicação que só acompanha Araucária. Logo, o conteúdo que veiculamos quase que essencialmente só interessa a quem mora aqui ou tem alguma relação com a cidade. Você não verá em nossas plataformas matérias aleatórias, vídeos virais e coisas do gênero. E nos orgulhamos disso! Nos orgulhamos de ser especialista em Araucária.

E é justamente por termos escolhido acompanhar somente Araucária que entendemos que o crescimento de nossos seguidores tende a acontecer de maneira linear, sem muitos sobressaltos. Afinal, somos uma cidade de 150 mil habitantes. Incluídos aí as criancinhas que acabaram de nascer e que por consequência não têm Facebook e aquelas pessoas que por motivos diversos escolheram não ter uma rede social.

Essa é uma explicação necessária para que todos consigamos separar o joio do trigo quando o assunto é medir a relevância desta ou daquela página. O Popular se orgulha de todos e cada um dos seus mais de 100 mil seguidores no Facebook. Muito obrigado a vocês por estarem diariamente com a gente!

Um abraço a todos!

Waldiclei Barboza