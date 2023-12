Editorial: 2024? Presente!

O leitor de O Popular recebe nesta quinta-feira, 28 de dezembro, a última edição impressa deste ano de 2023. Uma edição que finda com chave de ouro o ano em que celebramos vinte e cinco desde a primeira vez que chegamos aos lares araucarienses, lá em 21 de abril de 1998.

Ao veicularmos esta última edição de 2023 fazemos também um processo de reflexão do ano que se encerra. Foram doze meses de intenso acompanhamento de tudo aquilo que acontece na cidade de Araucária. E levamos a informação aos nossos leitores das mais variadas formas. Somos hoje únicos em nosso Município. Estamos presentes no impresso, no digital, em áudio, em vídeo e nas mais variadas redes sociais.

Mais do que trabalhar para sermos presentes, temos trabalhado incansavelmente para sermos relevantes aos nossos leitores. E a relevância só vem com constância. Só vem com o profissionalismo e é isso que temos entregado aos nossos leitores e anunciantes.

É gratificante chegarmos aos vinte e cinco anos de ininterrupta circulação e constatarmos que seguimos atuais. Que seguimos protagonistas e que seguimos com vontade de crescer e estar cada dia mais presente na vida dos araucarienses.

E assim seguiremos em 2024! Presentes. À disposição da nossa população para dar-lhes a visibilidade aos assuntos relevantes para o seu dia a dia. Porque O Popular é de todos, mas é também de cada um. Continuaremos a dar as notícias que alimentam as rodas de bate-papo em toda a cidade. Mas também continuaremos a noticiar os assuntos importantes a segmentos específicos de nossa sociedade. E faremos isso porque somos Especialistas em Araucária. O slogan que nos escolheu e não o contrário!

Que tenhamos todos um excelente 2024 e que sejamos todos as manchetes de nossas vidas nesse ano que está por raiar!

Boa leitura!

Edição n.º 1395