Editorial: A Grande Final!

Desde 1998, O Popular acompanha o andamento das competições esportivas em que moradores de Araucária estão envolvidos. Como não poderia deixar de ser, a divulgação das rodadas dos campeonatos de futebol local sempre tiveram especial atenção. Afinal, o Brasil é o país do futebol!

Como forma de incentivar nossos jogadores, semanalmente divulgamos informações com relação à rodada anterior dessas competições, bem como quais serão os próximos jogos e assim por diante. Da mesma forma, sempre que as finais aconteciam, dávamos aquela valorizada na equipe campeã com a publicação de um pôster.

Essa paixão de O Popular pelo esporte local alcançou um novo patamar nas últimas semanas quando decidimos que era sim possível transmitir – ao vivo – e com muito profissionalismo o jogo final do principal campeonato amador de nossa cidade: a Primeirona!

O jogo está marcado para esse domingo, 8 de outubro, a partir das 14h30. As equipes que estarão em busca da glória eterna também já estão definidas: Grêmio Esportivo e Contenda. Da mesma forma, os parceiros que estão sonhando esse projeto juntamente com O Popular já estão em campo: VKR, Take 11, Mundolar, Med Prev, Connectsul, Icea Estofados, Baleia Terraplanagem, Fada Madrinha, Móveis Kujawa e LC Soldas. Como não poderia deixar de ser, também são apoiadores dessa iniciativa a Prefeitura de Araucária e a Liga Desportiva de Araucária, entidade que é a responsável pela promoção da Primeirona e que é a filiada à Federação Paranaense de Futebol.

Toda a estrutura necessária para que tenhamos uma transmissão de qualidade já está preparada. O trabalho de divulgação da partida também já está em campo. As equipes estão animadas e a expectativa agora é para que domingo chegue logo e a bola role! Não temos dúvida de que essa final ficará marcada para a história do futebol amador de Araucária e, ao mesmo tempo, que a publicidade que a partida está recebendo inaugurará uma nova era de incentivos para quem é apaixonado pelo futebol! Bom jogo! Boa leitura! E não se esqueça: a transmissão acontecerá pelas páginas do O Popular do Paraná no Facebook, Instagram e Youtube

Edição n.º 1383